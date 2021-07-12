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Turşu bidonundan tarihi eser çıktı

Ardahan’da, bir yolcu otobüsünün bagajında 507 adet tarihi eser bulundu.

Asayiş 12.07.2021, 09:43
Turşu bidonundan tarihi eser çıktı
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Ardahan’da, bir yolcu otobüsünün bagajında 507 adet tarihi eser bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa’da ikamet eden bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amacıyla otobüs ile Ardahan’a gönderdiği bilgisi alındı. Jandarma yolcu otobüsünü il merkezine bağlı Güzçimeni köyü girişinde durdurarak, bagaj bölümünde arama yaptı.

Ekipler, turşu bidonu içerisine gizlenmiş, 507 adet sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje buldu. Olayla ilgili Ardahan’da bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli savcılıktaki alınan ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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