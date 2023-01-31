Türkiye’yi yasa boğan minik Mete’nin ölümüyle ilgili savcılıktan açıklama

Van’ın İpekyolu ilçesinde köpeğin saldırması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emir Mete Durna olayıyla ilgili köpek sahibi tutuklanırken, belediye görevlisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 30 Ocak günü saat 14.00-15.00 sıralarında Selimbey Mahallesi Dabbaoğlu Sokak’ta bulunan Alpin Evleri bahçesinde bulunan maktul Emir Mete Durna’nin, H.K. isimli şahsın 25 Ocak 2023 tarihinde sahiplendiği ve 26 Ocak 2023 tarihinde teslim aldığı köpek tarafından boyun kısmından ısırılmak suretiyle yaralandığı bildirilerek, “Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanıldığı, yaşı küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve aynı gün 19.10 sıralarında vefat ettiği, olay nedeniyle köpeği sahiplenen H.K. ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığında köpek toplamada görevli sözleşmeli personel olan M.A.’nın 30 Ocak 2023 tarihinde gözaltına alındığı, 31 Ocak 2023 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınmak üzere hazır edildikleri, şüphelilerden H.K.’nin ‘Taksirle Ölüme Neden Olma’ suçundan tutuklama talebi ile diğer şüpheli M.A.’nın ise yine aynı suçtan adli kontrol talebi ile Van 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikleri, şüpheli H.K.’nin Van 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/39 sorgu sayılı kararı ile tutuklandığı, şüpheli M.A.’nın ise Van 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/40 sorgu sayılı kararı ile adli kontrol altına alınarak serbest bırakıldığı, akabinde H.K.’nin Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiği” bilgilerine yer verildi.