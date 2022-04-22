Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren göçmenler, sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzensiz göçle mücadelesi aralıksız sürüyor. Güvenlik güçlerince yurdun muhtelif kentlerinde yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından gözetim altında tutuldukları Geri Gönderme Merkezi’nden alınarak karayoluyla getirildikleri Malatya Havalimanı’ndan ülkelerine gönderildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce işlemleri devam eden 681 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek üç ayrı seferlerle sınır dışı edileceği öğrenilirken, charter seferleri ile 5 bin 897, tarifeli uçuşlarla 4 bin 225 toplamda 10 bin 122 Afganistan uyruklu , Pakistan’a düzenlenen 354 charter seferi ve 4 bin 119’u tarifeli uçuşlarla ile de 4 bin 473 Pakistan uyruklu yabancının ülkelerine dönüşünün sağlandığı bildirildi.

2022 yılında Türkiye’de sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısının ise 22 bin 539’u ulaştığı öğrenildi.