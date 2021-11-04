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Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye yönelik İstanbul ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye yönelik İstanbul ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
Asayiş 04.11.2021, 09:01
Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye yönelik İstanbul ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.