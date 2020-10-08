Türkiye’ye kaçak yollarla giren DEAŞ üyesine şafak operasyonu
SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE KAÇAK YOLLARLA GİRDİĞİ VE DENİZLİ’DE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLEN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN TESPİT EDİLEREK ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ.
Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği ve Denizli’de saklandığı tespit edilen silahlı terör örgütü üyesi Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında birçok materyaller ve örgütsel doküman ele geçirilirken, Suriye uyruklu M.R.D. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği ve Denizli’de saklandığı tespit edilen örgüt üyesine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Suriye bölgesinde çatışma alanlarında bulunduğu ve kaçak yollarla ülkeye giriş yaparak Denizli’de saklandığı tespit edilen M.R.D. isimli Suriye Uyruklu şahıs, operasyon kapsamında gözaltına alındı. 06 Ekim 2020 Salı günü yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış olan şahsın ikametinde adli makamlardan alınan arama kararı gereği yapılan aramalarda birçok materyaller ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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