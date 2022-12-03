Türkiye’ye iade edilen Mahmut Tat adliyeye sevk edildi

İsveç, Türkiye’de HDP’nin de çalışmalarına aktif bir biçimde katılan hakkındaki itirafçı ifadesi nedeniyle yargılanarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade etti. Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İsveç’e gelmeden önce Dersim’de minibüs şoförlüğü yapan Mahmut Tat, 90’lı yıllardan itibaren Kürt siyasetini destekleyerek, HDP’nin de çalışmalarına aktif bir biçimde katıldığı gerekçesiyle yargılandı. Hakkında itirafçı ifadesi de olan Tat, 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015 yılında İsveç’e iltica talebinde bulunan ve ret yanıtı alan Mahmut Tat, 22 Kasım’da İsveç polisi tarafından gözaltına alındı. Türkiye’ye iade edilen Tat, bugün İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.