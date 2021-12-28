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İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020’den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız, maskesiz gezdiren 1964, Pitbul
Türkiye’ye girmeye çalışan PKK’lı terörist yakalandı
Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.
Asayiş 28.12.2021, 13:07
Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.
Bir terör örgütü üyesinin Suriye’den Türkiye’ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemleri artırdı. Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.