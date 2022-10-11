Türkiye’nin konuştuğu kadına teşhis konuldu: "Bipolar"

Eskişehir’de elindeki çantayla önüne gelene saldırdığı görüntülerle ülke gündeminde geniş yer tutan kadının, hastanede tedavisine başlanırken, doktorlar tarafından ’bipolar’ teşhisi konulduğu öğrenildi.

Eskişehir’de 7 Eylül akşam saatlerinde bir kadının elindeki çantayla çevredeki insanlara saldırdığı ana ait görüntüler ülke gündeminde geniş yer tuttu. Çantayla saldırı görüntülerinin ardından aynı kişinin bir ayakkabı mağazasından denediği ürünle dışarı çıkması ve çalışanlara zor anlar yaşattığı anlar da sosyal medyada büyük yankı oluşturdu.

Sosyal medyada milyonlarca kişinin izlediği görüntülerin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen Deniz Ö., Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanenin psikiyatri servisinde 3 gündür tedavisi devam eden Deniz Ö. için doktorları tarafından ‘Bipolar Kişilik Bozukluğu’ teşhisi konulduğu öğrenildi.

Kasada bekleyen müşterinin kafasından şapkasını aldı

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Eskişehir’de kadının uğradığı bazı iş yerlerinden de yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir dükkandan yaptığı alışverişin ardından kasada ödeme yapan kişiye arkasından yaklaşan ve hiçbir şey söylemeden kafasındaki şapkayı alan Deniz Ö., güvenlik kameralarına yakalandı. Kafasındaki şapkanın alınmasıyla neye uğradığını şaşıran adam ise hızlı bir hamleyle Deniz Ö. kapıdan çıkmadan şapkasını geri aldı.

Marketten limonata alıp yoluna devam etti

Hatboyu Caddesi üzerindeki bir büfenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise akıl sağlığı yerinde olmayan Deniz Ö., işyeri sahibini şok eden bir davranış sergiledi. Kaldırımda yürüdüğü esnada bir anda büfeye giren ve raftan limonata alarak geri çıkan Deniz Ö., yoluna devam etti. İlk başta ne olduğuna anlam veremeyen büfe sahibi ise Deniz Ö.’nün sadece arkasından bakakaldı.

Emniyet güçlerine de zor anlar yaşattı

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise Deniz Ö., Hamamyolu Caddesi üzerinde kendisini sakinleştiremeye çalışan polise zor anlar yaşattı.