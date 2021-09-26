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Türkiye’nin konuştuğu Dilek Albayrak olayına yayın yasağı getirildi

Bir televizyon programına katılarak yıllarca ailesi ve köydeki vatandaşlar tarafından cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Dilek Albayrak hakkında yayın yasağı getirildi. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Dün basın açıklaması ile paylaştığımız bir televizyon programında cinsel istismar iddialarının olduğu olaya dair Gaziantep’te bulunan ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Asayiş 26.09.2021, 23:04
Türkiye’nin konuştuğu Dilek Albayrak olayına yayın yasağı getirildi

Bir televizyon programına katılarak yıllarca ailesi ve köydeki vatandaşlar tarafından cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Dilek Albayrak hakkında yayın yasağı getirildi. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Dün basın açıklaması ile paylaştığımız bir televizyon programında cinsel istismar iddialarının olduğu olaya dair Gaziantep’te bulunan ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bir televizyon programında Gaziantep’te ailesi ve köylüleri tarafından 12 yaşından bu yana cinsel istismara zorlandığını ve cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Dilek Albayrak hakkında yayın yasağı getirildi. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Dün basın açıklaması ile paylaştığımız bir televizyon programında cinsel istismar iddialarının olduğu olaya dair Gaziantep’te bulunan ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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