Türkiye’nin en büyük termik santralinde yangın çıktı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük termik santralinde bakım sırasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Afşin-Elbistan arasında Çoğulhan bölgesinde yer alan B termik santralinin 3’üncü ünitesinin baca gazı arıtma sistemine (FCD) bakım yapıldığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine yangına santral içindeki ekipler müdahale etti. Bir anda büyüyen yangın sonrası gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

Afşin ile Elbistan’dan da sevk edilen takviye itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşması ile yangının büyümesi engellendi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.