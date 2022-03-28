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İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.
Türkiye’nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi
Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği mayınlar Türkiye’den sonra Romanya’da da görüldü.
Asayiş 28.03.2022, 21:21
Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği mayınlar Türkiye’den sonra Romanya’da da görüldü.
Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor. Türkiye’de görülen mayınlar bu kez Romanya’da ortaya çıktı. Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının bomba imha ekiplerince imha edildiğini duyurdu.