Türkiye’den MOSSAD’a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların yargılanmalarına devam edildi

Türkiye’de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgiyle belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 sanığın 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi.

Türkiye’de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgiyle belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 tutuklu sanığın ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 20 yıla kadar hapisleri istenen davada yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 16 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar tahliyelerini talep ederlerken, sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletiyle birlikte güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla görev yapan kurumlardan olan Milli İstihbarat Teşkilatının başlatmış olduğu çalışmalar çerçevesinde İsrail Devleti İstihbarat Birimine bağlı kişi/kişilerin Türkiye’de istihbari faaliyetler yürüterek Siyasi Casusluk suçunu islediklerinin tespit edilmesi üzerine, bu tespitlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla savcılığa bildirildiği ve sonrasında tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, Türkiye’de ikamet etmekte olan şahıs ya da toplulukların hedef alındığı, bu kişiler üzerinden devletin iç veya dış menfaatlerinin tehlikeye atıldığı, gizli yöntemlerle bilgilerin temin edildiği, temin edilen bilgilerin servis edilerek karşılığında maddi menfaat sağlandığı, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı kurum ya da kuruluşlarca maddi menfaat karşılığında organizasyonun içine çekildiği, para transferlerinin de olağan olmayan yöntemlerle gerçekleştirildiği, temin edilen bilgilerin de gizli yöntemlerle aktarıldığı ve uluslararası ilişkiler dahilinde milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerin icra edildiği kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 16 tutuklu şüphelinin ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.