Türkiye’den MOSSAD’a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların tutukluluğuna devam kararı

Türkiye’de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları iddia edilen 16 sanığın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanık avukatı, ara kararını açıklayan mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Türkiye’de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgiyle belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 tutuklu sanığın ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 20 yıla kadar hapisleri istenen davada yargılamaya devam edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın üçüncü gününde 14 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulunurken, 2 tutuklu sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Gassan Saade, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi.

Ümmet Vakfı avukatı duruşmadaki beyanında, davaya katılma talebinde bulunurken, sanık Ahmed J.A. Alqıshawı davaya gizlilik kararı getirilmesi talebinde bulundu.

Ümmet Vakfı’nın suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle katılma talebinin reddine karar verilmesini isteyen Cumhuriyet savcısı, 16 tutuklu sanığın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Ümmet Vakfı’nın davaya katılma talebini reddetti. Heyet, sanıklar için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına yazı yazılarak, MASAK raporu istenmesine hükmetti. Mahkeme, sanığın gizlilik kararı talebini ise reddetti.

Mahkemenin ara kararını açıklamasının ardından sanık Yasin M.A. Abufeseifes’in avukatı Abdulkadir Topal, mahkeme heyetine dönüp, ‘karar verirken biraz cesur olun’ deyip bağırarak ara karara tepki gösterdi. Heyet, uyarılan ancak bağırmaya devam eden avukat hakkında gereğinin yapılması için duruşma tutanağının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Barosuna gönderilmesine karar verdi.

İddianameden

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletiyle birlikte güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla görev yapan kurumlardan olan Milli İstihbarat Teşkilatının başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında İsrail Devleti İstihbarat Birimine bağlı kişi/kişilerin Türkiye’de istihbari faaliyetler yürüterek Siyasi Casusluk suçunu islediklerinin tespit edilmesi üzerine, bu tespitlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla savcılığa bildirildiği ve sonrasında tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, Türkiye’de ikamet etmekte olan şahıs ya da toplulukların hedef alındığı, bu kişiler üzerinden devletin iç veya dış menfaatlerinin tehlikeye atıldığı, gizli yöntemlerle bilgilerin temin edildiği, temin edilen bilgilerin servis edilerek karşılığında maddi menfaat sağlandığı, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı kurum ya da kuruluşlarca maddi menfaat karşılığında organizasyonun içine çekildiği, para transferlerinin de olağan olmayan yöntemlerle gerçekleştirildiği, temin edilen bilgilerin de gizli yöntemlerle aktarıldığı ve uluslararası ilişkiler dahilinde milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerin icra edildiği kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 16 tutuklu şüphelinin ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.