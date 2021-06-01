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Türkiye’den, Almanya’ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası

Türkiye’den getirdiği geyik kafataslarını Almanya’ya sokmak isteyen Türk yolcuya para cezası kesilerek, kafatasları imha edildi.

Asayiş 01.06.2021, 20:18
Türkiye’den, Almanya’ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası

Türkiye’den getirdiği geyik kafataslarını Almanya’ya sokmak isteyen Türk yolcuya para cezası kesilerek, kafatasları imha edildi.

Türkiye’den bavulunun içinde getirdiği 3 adet geyik kafatasını Almanya’ya sokmak isteyen Türk yolcu, gümrük polisi tarafından yakalandı. 64 yaşındaki yolcu kafataslarının nereden ve nasıl geldiği konusunda yaptığı açıklamada, kendisinin avcı olduğunu ve geyikleri avladığını belirtti. Pişirilmiş şekilde bavulun içinden çıkan kafataslarına el koyan gümrük polisi, kafataslarını halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle imha etti.

Yolcuya ise para cezası kesilirken, cezanın ne kadar olduğu hakkında bilgi paylaşılmadı. Bavuluna el konulan yolcu, avukatı aracılığı ile polislerden şikayetçi olacağını ifade etti.
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