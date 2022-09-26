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Kayınvalidesini ve baldızını öldüren, yeğenini ise yaralayan sanığın ilk ifadesi "Hakaret ettikleri için öldürdüm" oldu
Türkiye’de yaşayan Alman turistleri ve ülkelerinde yaşayan Almanları telefonla arayıp “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aranan
Türkiye’de yaşayan Alman turistleri ve ülkelerinde yaşayan Almanları telefonla arayıp “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 29 şüpheliden 28’i yakalandı.
Asayiş 26.09.2022, 10:04
Türkiye’de yaşayan Alman turistleri ve ülkelerinde yaşayan Almanları telefonla arayıp “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 29 şüpheliden 28’i yakalandı.
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