Türkiye’de ve ülkelerinde yaşayan Almanları telefonla arayıp “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 29 şüphe

Türkiye’de ve ülkelerinde yaşayan Almanları telefonla arayıp “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 29 şüpheliden 28’i yakalandı.