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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İnsanlarımızın günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyen hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Aynı zamanda her kesimin gelirlerini yükselterek refah düzeyinde olumsuz bir yönelime müsaade etmiy
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz."
Türkiye’de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran istihbaratına çalışan 8 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.
Türkiye’de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran istihbaratına çalışan 8 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.
Asayiş 29.06.2022, 14:23
Türkiye’de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran istihbaratına çalışan 8 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.