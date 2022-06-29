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Türkiye’de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran istihbaratına çalışan 8 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.

Türkiye’de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran istihbaratına çalışan 8 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.

Asayiş 29.06.2022, 14:23
Türkiye’de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran istihbaratına çalışan 8 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.

Türkiye’de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran istihbaratına çalışan 8 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.

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