Türkiye’de en yüksek miktarda yakalanan metamfetamin sergilendi: 3 ton 533 kilo yakalandı, 12 kişi tutuklandı

Türkiye’de tek seferde yapılan en yüksek metamfetamin yakalamasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. 3 ton 533 kilogram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis kamerasına yansıyan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili, suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde 16-21 Kasım tarihleri arasında Esenyurt, Büyükçekmece, Kadıköy, Pendik ve Ümraniye İlçelerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; 131 kilo 785 gram Metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 12 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Devam eden çalışmalar neticesinde 23 Kasım tarihinde Beylikdüzü ilçesinde 2 adres ve 2 araca eş zamanlı yapılan operasyon yapıldı. Türkiye’ye yasa dışı yollarla likit halde getirilen ve sonrasında kristal hale dönüştürülen; 1 ton 746 kilo likit, 1 ton 656 kilo kristal olmak üzere toplam 3 Ton 402 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Türkiye’de tek seferde yapılan en yüksek miktarda metamfetamin yakalaması olarak kayda geçti.

Öte yandan gerçekleştirilen operasyon polis kamerası tarafından kaydedilirken, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

Konu ile ilgili olarak 16-23 Kasım tarihleri arasında projeli çalışmalar neticesinde toplamda 3 ton 533 kilo 805 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş oldu. Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.