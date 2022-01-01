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Türkiye’de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü sayısı 161’e ulaştı

Adli süreçlerde mağdur haklarının korunmasına yönelik uygulamaların genişletilmesi amacıyla 2021 yılında önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda ülke genelinde hizmet veren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin sayısı 81 ilde 161’e ulaştı.

Asayiş 01.01.2022, 12:57
Türkiye’de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü sayısı 161’e ulaştı

Adli süreçlerde mağdur haklarının korunmasına yönelik uygulamaların genişletilmesi amacıyla 2021 yılında önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda ülke genelinde hizmet veren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin sayısı 81 ilde 161’e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında çıkarılan Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde suç mağdurlarının korunmasına yönelik birçok düzenleme hayata geçirildi. İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) da adli süreçlerde mağdur haklarını güçlendiren hedef ve faaliyetlere işaret edilmişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de sık sık vurguladığı mağdur odaklı adalet hizmetleri kapsamında oluşturulan müdürlükler adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere hizmet veriyor.

Müdürlüklerde 1208’u uzman, 1366 personel görev alıyor

Türkiye genelinde hizmet veren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde 465 sosyal çalışmacı, 480 psikolog ve 263 pedagog olmak üzere 1208 uzman ile bilgilendirme ve yönlendirme bürolarında görevli 158 zabıt katibiyle birlikte toplam 1.366 personel görev yapıyor. 2021 yılında göreve başlayan 400 yeni uzman ile birlikte 2021 yılında Adalet Bakanlığı uzman kapasitesi yüzde 50 artırıldı. 2022 yılı sonuna kadar 510 uzman istihdamı daha öngörülüyor.

Mağdurlar adli süreçler hakkında bilgilendiriliyor

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde 2021 yılında 18 bin 115 kişiye bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti sunuldu. Mağdurlar adli süreç ve aşamaları yanında hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirildi. Çocuk, kadın, yaşlı ve engelli tüm mağdurlara, adli süreçlerde adliye içerisinde eşlik edildi.

Duruşma öncesinde psiko-sosyal destek verildi

Müdürlüklerde görevli uzmanlar tarafından 22 bin 408 mağdur ile duruşma öncesinde görüşme yapıldı, kaygı düzeyleri düşürüldü. Duruşma esnasında eşlik edilerek mağdurların kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine imkan tanındı.

30 bin 594 çocuk hakkında sosyal inceleme yapıldı

Aynı zaman dilimi içinde adli süreçle yolu kesişen 30 bin 594 çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlendi.

Çocukların, suç ve suç ortamlarından uzaklaştırılması amacıyla onları suça iten nedenler gözetilerek, ilgi alanlarına yönelik yükümlülükler belirlendi. Adli mercilerden uygun tedbir kararları istenildi.

Adli görüşme odalarında 17 bin 290 kişinin ifadesi alındı

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren 110 adli görüşme odasında (AGO) görevli uzmanlar aracılığıyla bu yıl 17 bin 290 kişinin ifadesi fail ile yüz yüze getirilmeden uzmanlar eşliğinde özel olarak hazırlanan ortamlarda alındı. Mağdurların ve çocukların adli süreçlerde bir daha mağduriyet yaşamalarının ve ikincil örselenmelerinin önüne geçildi.

Ayrıca 364 mağdurun kırılgan gruba dahil olduğu değerlendirilerek adli destek planları hazırlandı ve bu mağdurlara etkin psiko-sosyal destek sağlandı.

Boşanma ve velayete ilişkin davalarda sosyal inceleme raporları hazırlandı

2021 yılında açılan boşanma davalarında, davaya taraf 120 bin 568 kişi ile görüşüldü ve ev incelemeleri yapıldı. İhtiyaç duyan taraflara ve çocuklara psiko-sosyal destek verildi. Boşanma sürecinde velayete konu edilen 137 bin 878 çocukla görüşülerek görüş ve kanaatleri dosyaya yansıtıldı. Bu incelemeler neticesinde uzmanlar tarafından 68 bin 953 sosyal inceleme raporu hazırlanarak mahkemeye sunuldu.

İnternet sitesinden 180 bin 251 kişi yararlandı

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından da 2021 yılında fiziki evrak, e-mail ya da telefonla başvuruda bulunan 4 bin 167 kişiye mağduriyetleri özelinde bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı.

Suç mağdurlarına ilişkin hakların ve adli sürece ilişkin bilgilerin yer aldığı www.magdurbilgi.adalet.gov.tr internet sitesinden de yıl boyunca 180 bin 251 kişi erişim sağladı.

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