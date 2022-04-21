Türkiye ve Tacikistan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Milli Savunma Bakanı Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Mirzo tarafından imzalandı

Türkiye ve Tacikistan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Sherali Mirzo tarafından imzalandı.

Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Mirzo’yu Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Mirzo’nun tören mangasını selamlamasının ardından iki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından,

- Türkiye ve Tacikistan arasındaki ortak inanç, tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldığı,

- Sınır güvenliği ile terörle mücadele konularında tecrübe paylaşımına hazır olunduğu,

- İki ülke arasında askeri eğitim işbirliğinin artırılmasının gerekliliği,

- FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinin öneminin ifade edildiği belirtildi.

Heyetlerarası toplantının ardından Türkiye ve Tacikistan arasındaki Askeri Çerçeve Anlaşması, Milli Savunma Bakanı Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Mirzo tarafından imzalandı.

Görüşmelerin ardından Akar ve Mirzo Kara Kuvvetleri Komutanlığına giderek Harekat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.