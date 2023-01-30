Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: “BM Güvenlik Konseyi bir kez daha, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık ve hukuk dışı ambargoları görmezden gelmiştir”
Türkiye ve Pakistan’ın birlikte düzenlediği “Atatürk Tatbikatı” başladı
Türkiye ve Pakistan’ın birlikte icra ettiği “Atatürk Tatbikatı” düzenlenen törenle Pakistan’ın ev sahipliğinde başladı.
Asayiş 30.01.2023, 19:49
Türkiye ve Pakistan’ın birlikte icra ettiği “Atatürk Tatbikatı” düzenlenen törenle Pakistan’ın ev sahipliğinde başladı.
Türkiye ve Pakistan’ın birlikte icra ettiği “Atatürk Tatbikatı”, düzenlenen törenle Pakistan’ın ev sahipliğinde başladı. Komandoların ve Özel Kuvvet personelinin katıldığı tatbikatta, iş birliğini ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor.