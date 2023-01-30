Türkiye ve Pakistan’ın birlikte düzenlediği “Atatürk Tatbikatı” başladı

Türkiye ve Pakistan’ın birlikte icra ettiği “Atatürk Tatbikatı” düzenlenen törenle Pakistan’ın ev sahipliğinde başladı.

Türkiye ve Pakistan’ın birlikte icra ettiği “Atatürk Tatbikatı”, düzenlenen törenle Pakistan’ın ev sahipliğinde başladı. Komandoların ve Özel Kuvvet personelinin katıldığı tatbikatta, iş birliğini ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor.