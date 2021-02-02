Türkiye üzerinden ABD’ye eroin sevkiyatı yapan çeteye Bulgaristan’da operasyon

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığına bağlı Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyon kapsamında Türkiye üzerinden ABD’ye eroin sevkiyatı yapan çete çökertilirken, 6 kişi tutuklandı.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığına bağlı Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) ekipleri, Türkiye üzerinden ABD’ye uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye ortak operasyon gerçekleştirdi. Bulgaristan Özel Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında çete üyesi 6 kişinin tutuklandığı, büyük bir uyuşturucu sevkinin küçük bir bölümü olan 20 kilo eroinin ele geçirildiği bildirildi.

Tutuklanan 6 kişiden 3’ünün Bulgaristan vatandaşı, 2’sinin Sırbistan ve diğerinin de Makedonya-Bulgaristan çifte vatandaşlığa sahip olduğu kaydedildi.

Operasyonda Bulgaristan genelinde çok sayıda ev ve otomobilde arama yapıldığı, büyük miktarda eroin ve suç unsuru delillerin ele geçirildiği ifade edildi. Uyuşturucuyu Türkiye ve Bulgaristan üzerinden çeşitli Batı Avrupa ülkelerine aktaran şebekenin oradan da ABD’ye sevk ettiği belirtildi.