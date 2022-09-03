Türkiye sınır dışı sayılarında Avrupa’yı geride bıraktı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından itibaren sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 75 bin 678’e yükseldiğini açıkladı. Sınır dışı edilmede yüzde 67 başarı oranının yakalandığını belirten Göç İdaresi Başkanlığı, bu oranda Avrupa’yı geride bıraktıklarını belirtti.

Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren farklı uyruklardan toplam 75 bin 678 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı. Yüzde 67’lik başarı oranıyla da Avrupalı ülkelerin geride bırakıldığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 75 bin 678’e yükselmiştir. Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 seviyesindeyken, ülkemiz yüzde 67 sınır dışı başarı oranı ile tüm Avrupa’yı geride bırakmıştır. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir. Bu kapsamda; 2022 yılında 204 bin 966 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 158 bin 525 olarak kayıtlara geçmiştir. Sınır dışı işlemlerimiz de hız kesmeden devam etmektedir. Tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 75 bin 678 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı yüzde 143 artmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 150, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 61 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 183 artmıştır. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 401 bin 187’ye ulaşmıştır.

Afganistan ve Pakistan’a 188 charter seferi düzenlendi

Geri gönderme hakkında diğer detaylarında yer aldığı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“2022 yılında Afganistan’a düzenlenen 186 charter (özel uçak) seferi ile 34bin 557 ve tarifeli uçuşlarla 10 bin 229 olmak üzere toplam 44 bin 786 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Pakistan’a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 8 bin 114 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir. Son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan ülkemiz, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. 2021 yılında AB ülkelerinde toplam 696 bin 35 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 73 bin 30’u sınır dışı edilmiştir. Böylelikle Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 olmuştur. Ülke bazında bakıldığında ise sınır dışı başarı oranının Almanya’da yüzde 9 (120.285 düzensiz göçmenden 10 bin 785’i sınır dışı edilmiştir), Belçika’da yüzde 24 (10 bin 885 düzensiz göçmenden 2 bin 655’i sınır dışı edilmiştir), Yunanistan’da yüzde 18 (38 bin 15 düzensiz göçmenden 6 bin 880’i sınır dışı edilmiştir) ve Avusturya’da yüzde 11 (38 bin 410 düzensiz göçmenden 4 bin 480’i sınır dışı edilmiştir) olduğu görülmüştür. Ülkemizin sınır dışı başarı oranı ise, 2022 yılı içerisinde toplam yakalamalardan; illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde yüzde 67’ye yükselmiştir. Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30’a, kapasitesi ise 20 bin 540’a yükseltilmiştir. Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Halihazırda geri gönderme merkezlerimizde 91 farklı uyruktan 17 bin 569 yabancı (5 bin 259’u Pakistan, 3 bin 888’i Afganistan ve 8 bin 422 diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir.”