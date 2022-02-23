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Şişli’de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.
Türkiye, Sedat Peker'in iadesini resmen istedi
Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.
Asayiş 23.02.2022, 12:03
Türkiye, organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker için Birleşik Arap Emirlikleri'nden iade talebinde bulundu.
Interpol 1 Şubat 2022 tarihinde, Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarmıştı. Kırmızı bülten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.
Akabinde Adalet Bakanlığı bugün açıklanan başvuru ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.