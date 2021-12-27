banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tahvil piyasasında 20 yılın rekoru
Tahvil piyasasında 20 yılın rekoru
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Yargıtay’ın Aziz Yıldırım açıklaması!
Yargıtay’ın Aziz Yıldırım açıklaması!
Hamsi, tezgahları da terk etti
Hamsi, tezgahları da terk etti

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı’ndan Gaziantep’teki pitbull saldırısına suç duyurusu

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, Gaziantep’te minik Asiye’nin pitbull saldırısına uğramasına ilişkin köpeğin sahibi ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Sandalcı suç duyurusuna ilişkin açıklamasında, “Pitbull cinsi, insan sağlığını tehlikeye atacak, ölümcül sonuçlar doğurabilecek hayvanları sitelerde ve kamuya açık toplu yaşam alanlarında beslemeniz bize göre uygun değildir” dedi.

Asayiş 27.12.2021, 17:20
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı’ndan Gaziantep’teki pitbull saldırısına suç duyurusu

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, Gaziantep’te minik Asiye’nin pitbull saldırısına uğramasına ilişkin köpeğin sahibi ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Sandalcı suç duyurusuna ilişkin açıklamasında, “Pitbull cinsi, insan sağlığını tehlikeye atacak, ölümcül sonuçlar doğurabilecek hayvanları sitelerde ve kamuya açık toplu yaşam alanlarında beslemeniz bize göre uygun değildir” dedi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye’nin site içerisinde pitbull saldırısına uğramasına ilişkin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, köpeklerin 7 ay önce satın alındığı ve site yöneticisinin de köpeklerin sitede barınmalarına göz yumduğu iddia edildi. Dilekçede, köpeklerin sahibinin ve tüm ilgililerin cezalandırılması talep edildi. Başkan Sandalcı, savcılığa suç duyurusu dilekçesi sunmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

“Planda ‘siteye hayvan giremez’ tabelası var ama pitbullun sattırılmasına göz yumuyorsunuz”

Başkan Sandalcı açıklamasında, “Gaziantep ilimizde Asiye kızımızın maruz kaldığı, 4 yaşındaki yavrumuzun maruz kaldığı pitbull köpeklerinin saldırısıyla ilgili şu anda aldığımız bilgiye göre doku nakli bekleniyor. Böyle bir faciayla karşı karşıyayız. Yapmış olduğumuz araştırmalarda site yöneticilerinin görevlerini yapmadığıyla alakalı spekülasyonlar çalkalanıyor. Biz bu durumun karşısındayız. Site yöneticisinin görevi sadece aidat toplamak, topladığı aidatlarla birlikte sitedeki personelleri organize etmek değildir. Dolayısıyla görev ve yetkileri son derece önemlidir. Gaziantep ilimizde bize gelen bilgi ve yapmış olduğumuz araştırmalarda site girişinde ‘hayvan giremez, köpek giremez’ tabelaları var. Sonra bugün site yöneticisiyle yapmış olduğum telefon görüşmesinde, ‘sizin yönetim planınızda site hayvan barındıramaz diye bir ibare var mı’ dedim. Bana ‘evet, var’ dedi. Bu da site yöneticisi olarak bir suç teşkil etmektedir. Yani yönetim planında ‘siteye hayvan giremez’ tabelası var ama siz 7 aydır sitede bırakın hayvanı, pitbull köpeğinin kat malikine sattırılmasına göz yumuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Sitelerde zarar göstermeyecek evcil hayvanları, köpekleri besleyebiliriz”

Asiye’nin babasının istifa ettiğini söyleyen başkan Sandalcı, “Site görevlisi olarak, kapıcı olarak çalışan Hüseyin Ateş beyin istifa ettiği dilekçesi tarafıma iletilmiştir. Bugün bu konuya özellikle, Asiye kızımızın maruz kaldığı bu duruma tarafsız kalamadık ve biz sektörümüz, tesis yönetim şirketleri adına dernek üyelerimiz adına bugün burada İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunduk. Bununla birlikte site yöneticisinin bünyesinde çalışan site müdürü ve kat malikleri hakkında, bu köpekleri kat maliklerine satan iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda, İçişleri Bakanlığı’nda Tesis Yöneticileri Komisyonu’nun kurulmasıyla alakalı talebimiz, isteğimiz şu süreçte de devam etmektedir. Sitelerde zarar göstermeyecek evcil hayvanları, köpekleri besleyebiliriz. Şayet yönetim planında böyle bir karar alınmışsa ve Kat Malikleri Kurumu’nda böyle bir karar alınmışsa ortak kullanım alanı haricinde bina ve site sakinleri evlerinde bu köpekleri besleyebilir fakat buna kriter getirilmiştir” diye konuştu.

“Hayvanlara bakış açımız son derece şeffaf ve kabullenebilir ölçüdedir”

Sözlerinin devamında başkan Sandalcı, “Pitbull cinsi, insan sağlığını tehlikeye atacak, ölümcül sonuçlar doğurabilecek hayvanları sitelerde ve kamuya açık toplu yaşam alanlarında beslemeniz bize göre uygun değildir. Bununla ilgili cezalar uygulanmaktadır. Şunu da söylemek gerekir ki özellikle bu sitedeki yönetici, böyle bir şikayet aldıysa bununla birlikte gerekli mercilere şikayette bulunmuş mu? Bununla ilgili elinde bir belge var mı? Bunların da takibi yapılması gerekmektedir. Hayvan haklarını da göreve davet ediyoruz. Biz site yöneticileri olarak, tesis yönetim şirketleri olarak hayvanlara bakış açımız son derece şeffaf ve kabullenebilir ölçüdedir” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8