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Türkiye-İran sınırına yapılan güvenlik duvarı havadan görüntülendi

TÜRKİYE-İRAN SINIRINA YAPILAN GÜVENLİK DUVARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Asayiş 02.11.2020, 08:54
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Türkiye-İran sınırına yapılan güvenlik duvarı havadan görüntülendi

Türkiye-İran sınırında terörle mücadele tedbirleri kapsamında sınır hattında yapılan yüksek güvenlikli duvar havadan görüntülendi.

Türkiye-İran sınır hattı boyunca örülen duvarların sonuna gelindi. Türkiye-İran sınır hattında son yıllarda artış gösteren insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği ihlalleri sürekli tepkiye yol açmıştı. Hem insan kaçakçılığı hem sınır güvenliği ihlalleri için yapılan güvenlik duvarında sona gelindi. Sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar sayesinde ise olağanüstü durumların hemen önüne geçilmesi sağlanacak. Sınır boyunca uzanan güvenlik duvarının yanında yapılan yol ile de sınır güvenliği 24 saat kontrol edilecek.

“Sınır Duvarı Projesi, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haziran ayında Türkiye-İran sınır duvarını incelemiş, Sınır Duvarı Projesinin, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanacağını belirtmişti.

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