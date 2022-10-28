Türkiye Huzur Güven Uygulamaları’nda aranan bin 270 şahıs yakalandı

Ülke genelinde bu yıl iki kez yapılan "Türkiye Huzur Güven Uygulamaları"nda bin 270 aranan şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından belli aralıklarla

gerçekleştirilen suç ve suçluyla mücadeleye yönelik uygulamalar sürüyor. Uygulamalar, başta asayiş, terör ve narkotik olayları ile göçmen kaçakçılığı olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi hedeflerine yönelik yapılıyor. Bu çerçevede yılın 10 aylık döneminde iki kez "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Ülke genelindeki eş zamanlı uygulamalarda bin 270 aranan şahıs yakalandı, 64 şahıs gözaltına alındı ve 19 kayıp şahsa ulaşıldı. 332 şahsa ise adli ve idari işlem yapıldı. 127 bin 469 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 121 aranan araç tespit edildi, 362 araç trafikten men edilerek, 6 bin 268 araca cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda 6 bin 492 metruk bina ile 6 bin 224 park-bahçe, 13 bin 915 iş yeri olmak üzere toplam 20 bin 139 umuma açık yer denetlendi, 30 iş yerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca uygulamalarda 24 adet ruhsatsız tabanca ve 21 tabanca şarjörü, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 109 adet mermi, 11 adet kesici/delici alet, çeşitli miktarda uyuşturucu ve 3 bin 46 paket kaçak sigara ele geçirildi.