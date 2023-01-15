Türkiye genelinde yasadışı bahse yönelik operasyon gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahse yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 19 işyeri kapatıldı, 453 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; “Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis” suçlarına yönelik ülke genelinde 10 bin 103 ekip, 34 bin 445 personelin katılımıyla “Yasadışı Bahis” ve “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması yapıldı.

Yasadışı Bahis uygulamasında; 19 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 47 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 58 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı ve para cezası uygulanmıştır.

Operasyonda 20 şahıs gözaltına alınırken, 453 aranan şahıs yakalandı. Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında; 16 bin 364 işyeri ile deniz araçları ve 434 dernekte, 25 şahıs gözaltına alındı, 405 aranan şahıs yakalandı. 87 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 475 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 100 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapılırken 19 işyeri kapatıldı.

Yapılan uygulamalarda; bir miktar para, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 144 mermi, 1 kesici/delici alet, 16 oyun makinesi, 7 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 80 bin 240 kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.