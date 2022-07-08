Türkiye genelinde aranan şahıslar ve aranan araçlar uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması ve aranan araçların bulunması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak aranan şahıslar ve aranan araçlar uygulaması yapıldı.

2 bin 909 ikamet ve 5 bin 498 noktada yapılan uygulamalarda, 11 bin 243 ekip ve 36 bin 904 personel görev aldı. Uygulamada 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 925 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 279 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 85 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 46 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs olmak üzere bin 352’si hükümlü, 355’i yakalama emri ile aranmakta olan toplam bin 707 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında ‘adam öldürme’ suçundan 12, ‘hırsızlık suçundan’ 252, ‘yaralama’ suçundan 218, ‘cinsel’ suçlardan 23, ‘yağma’ suçundan 41, ‘dolandırıcılık’ suçundan 116, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 62, ‘FETÖ/PDY örgütüne üye olmak’ suçundan 3 şahsın yer aldığı bildirildi. Ayrıca 6’sı çocuk olmak üzere toplam 10 kayıp şahıs bulundu.

Aranan araçlar uygulamasında ise 352 aranan şahıs yakalanırken, 2 bin 220 araca idari yaptırım uygulandı. 396 aracın trafikten men edildiği uygulamada 137 şahsa sürücü belgesi bulunmadığından işlem yapılırken, 5 çalıntı araç yakalandı ve 8 çenç şüphesi bulunan araç tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 154 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1,13 gram eroin, 85 gram bonzai, 10 kök Hint keneviri, 9,05 gram metamfetamin ele geçirildi.