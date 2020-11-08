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Türkiye genelinde 6 Kasım’da 42 bin 313 personelin katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde tedbirlere aykırı hareket ettiği belirlenen 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 4 bin 336 iş ye

Türkiye genelinde 6 Kasım’da 42 bin 313 personelin katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde tedbirlere aykırı hareket ettiği belirlenen 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 4 bin 336 iş yeri uyarılarak, 13 iş yeri faaliyetten men edildi. 6 bin 412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.

Asayiş 08.11.2020, 10:24
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Türkiye genelinde 6 Kasım’da 42 bin 313 personelin katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde tedbirlere aykırı hareket ettiği belirlenen 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 4 bin 336 iş ye
Türkiye genelinde 6 Kasım’da 42 bin 313 personelin katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde tedbirlere aykırı hareket ettiği belirlenen 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 4 bin 336 iş yeri uyarılarak, 13 iş yeri faaliyetten men edildi. 6 bin 412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.
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