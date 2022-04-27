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Türkiye Gençlik Birliği’nden HDP’li Garo Paylan’a suç duyurusu

Türkiye Gençlik Birliği, HDP’li vekil Garo Paylan’ın sözde ’Ermeni Soykırımı’nın tanınması için TBMM’ye sunduğu kanun teklifine ilişkin suç duyurusunda bulundu. TGB Genel Başkanı Dilek Pınar, "Bu teklif açıkça halkımızı kin ve nefrete teşvik etmektedir’’ dedi.

Asayiş 27.04.2022, 16:25
Türkiye Gençlik Birliği’nden HDP’li Garo Paylan’a suç duyurusu

Türkiye Gençlik Birliği, HDP’li vekil Garo Paylan’ın sözde ’Ermeni Soykırımı’nın tanınması için TBMM’ye sunduğu kanun teklifine ilişkin suç duyurusunda bulundu. TGB Genel Başkanı Dilek Pınar, "Bu teklif açıkça halkımızı kin ve nefrete teşvik etmektedir’’ dedi.

HDP’li vekil Garo Paylan, 22 Nisan 2022 tarihindeki sözde ’Ermeni Soykırımının tanınmasına’ dair Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sunmuş, kanun teklifi ise TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle iade edilmişti. Konuya ilişkin Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Paylan’ın bu kanun teklifiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı alenen yok saydığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"Türk milli kahramanlarını tarihten silmek istemektedirler’’

Suç duyurusuna ilişkin Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı meydanında açıklama yapan TGB Genel Başkanı Dilek Pınar, ‘’Türkiye Gençlik Birliği olarak, Türk gençliğinin temsilcileri olarak 22 Nisan’da Halkların Demokratik Partisi adına İstanbul Milletvekili olan Garo Paylan’ın ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına dair meclise verdiği hain teklife karşı bugün burada, Çağlayan Adliyesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmak üzere toplandık. 1915 yılında Türklerin Ermenilere yönelik soykırım suçu işlediğini ve bu suçun TBMM’de kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Garo Paylan, anayasa önünde açıkça suç işlemektedir. Türk milletini soykırımcı ilan etmek, Türk milli kahramanlarını tarihten silmek istemektedirler. Ülkemizin bütünlüğü ve milletin birliğine aykırı bu karar, bu teklif açıkça halkımızı kin ve nefrete teşvik etmektedir. AİHM 2. Dairesi’nin ve AİHM Büyük Daire’nin Perinçek-İsviçre Davası kararlarına göre, 1915 olayları, Holacaust’tan farklıdır, başka deyişle Yahudi Soykırımıyla aynı hukuki sınıflama içinde değerlendirilemez. Elimizde kapı gibi mahkeme kararı varken, TBMM içinden hem de bir milletvekili sıfatıyla ülkemize ve milletimize yönelik bu hain kalkışmaya Türk gençliğinin bir cevabı olacak’’ dedi.

‘’Biz Türk gençliği olarak mecliste PKK istemiyoruz’’

TGB Genel Başkanı Dilek Pınar açıklamasının devamında, ‘’Bu Garo Paylan’lar, HDP’nin milletvekilleri, Türkiye’yi bölmeye çalışanlar, verdikleri teklifle yalnızca Talat Paşa’yı değil, Enver Paşa’yı değil, Cemal Paşa’yı da değil, Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef almaktadırlar ve Mustafa Kemal Atatürk’ün adının da tarihten silinmesini isteme cürretinde bulunmuşlardır. Garo Paylan’ın açıklamaları da bir kez daha gösterdi ki HDP Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüne düşmanlığın merkezidir, çünkü HDP, PKK’dır. Bu Türkiye düşmanlarının meclis koltuklarında oturmasını seyretmeyecek vicdanlı savcılarımız ve vicdanlı yargıçlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden Garo Paylan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Biz Türk gençliği olarak mecliste PKK istemiyoruz. Garo Paylan hakkında derhal fezleke düzenlenmesini ve derhal yargılanmasını talep ediyoruz. PKK’ya pençeyi taktık şimdi HDP’ye kilidi vurma zamanıdır’’ ifadelerini kullandı.

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