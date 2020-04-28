TÜRKİYE'DEN ABD'YE SAĞLIK MALZEMESİ YARDIMI

MSB:"Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD’ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor."

Koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken, diğer ülkelere de yardım elini uzatmaya devam eden Türkiye, bu kez de ABD'nin yardım çağrısını geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla; ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemeleri gönderilmek üzerek Etimesgut Havalimanı'nda, TSK'ya ait A400M tipi uçağı yola çıktı.