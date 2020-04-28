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TÜRKİYE'DEN ABD'YE SAĞLIK MALZEMESİ YARDIMI

MSB:"MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE SAĞLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN VE ABD’YE ULAŞTIRILACAK OLAN SAĞLIK MALZEMELERİ; MASKE, YÜZ KORUYUCU SİPERLİK, N95 MASKE VE TULUMDAN OLUŞUYOR."

TÜRKİYE'DEN ABD'YE SAĞLIK MALZEMESİ YARDIMI

MSB:"MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE SAĞLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN VE ABD’YE ULAŞTIRILACAK OLAN SAĞLIK MALZEMELERİ; MASKE, YÜZ KORUYUCU SİPERLİK, N95 MASKE VE TULUMDAN OLUŞUYOR."

28 Nisan 2020 Salı 08:59
2012 Okunma
TÜRKİYE'DEN ABD'YE SAĞLIK MALZEMESİ YARDIMI

MSB:"Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD’ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor."

Koronavirüs  ile mücadelesini sürdürürken, diğer ülkelere de yardım elini uzatmaya devam eden Türkiye, bu kez de ABD'nin yardım çağrısını geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla; ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemeleri gönderilmek üzerek Etimesgut Havalimanı'nda, TSK'ya ait A400M tipi uçağı yola çıktı.

Son Güncelleme: 28.04.2020 11:41
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