Türkeli’ye 150 kilo yağış düştü

Sinop’un Türkeli ilçesinde metrekareye düşen 150 kilo yağış sonucu akarsular taştı, yollar uçtu, ilçe susuz kaldı.

İlçede etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Metrekareye düşen yağış miktarının 150 kilogramı aştığı Türkeli ilçesinde, bazı noktalarda meydana gelen heyelan nedeniyle Türkeli - Sinop karayolu ulaşıma kapandı. Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, “Özellikle Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizdeki derelerde debi yüksekliği nedeniyle gerek sahil yolu, gerekse köy yollarındaki ulaşımda kısmi aksamalar meydana gelmiş olup, köy yollarımızda meydana gelen heyelan, akıntı ve çökmelere karşı çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Yaşanan sel ve su baskınlarında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Vatandaşlarımızdan dere yataklarına yakın bölgelerde bulunmamalarını istirham ediyoruz” denildi.

İlçe merkezine su verilemiyor

Sağanak yağış sonrası ilçenin su şebekesini besleyen su isale hatlarının bazı bölümlerinde kopmalar meydana geldi. Belediyeye bağlı su ve kanalizasyon müdürlüğü ekipleri, gün ağarınca söz konusu tahribatların yaşandığı su isale hatlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum katları sular altında kalırken, okul ve atölye yemekhanesini su bastı

İlçede bazı apartmanların bodrum katları sular altında kalırken, Güzelkent köyündeki bir tekstil fabrikasının yemekhanesini de su bastı. İlçeye bağlı Ayaz Köyü İlköğretim Okulunun zemin katı ve okula ait halı saha da sular altında kaldı.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve tüm ekipler sahada teyakkuz halinde olası sel afetinin önüne geçmek için hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.