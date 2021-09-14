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Türkeli’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 14.09.2021, 13:24
Türkeli’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli-Güzelkent karayolu arası yeni şantiye mevkisinde yabancı plakalı otomobil, İlker Ş. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İlker Ş. ve Hakan A. yaralandı. Yaralılar, Türkeli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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