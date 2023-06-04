Türkeli’de köprü ulaşıma kapatıldı
TÜRKELİ'DE KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNDE, SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SU SEVİYESİ YÜKSELMESİ NEDENİYLE YILANLIK MEVKİSİNDEKİ GEÇİCİ KÖPRÜ TEDBİR AMAÇLI ULAŞIMA KAPATILDI.
Asayiş 04.06.2023, 19:08
Sinop’un Türkeli ilçesinde, sağanak yağış sonrası su seviyesi yükselmesi nedeniyle Yılanlık mevkisindeki geçici köprü tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
İlçede gün boyu etkili olan sağanak yağış sonrası Türkeli ve Helaldı Derelerinde su seviyesi yükseldi. Türkeli Çayı üzerindeki yaklaşık 15 köye ulaşım sağlayan geçici köprü tedbir amaçlı jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Ekipler, muhtemel bir afet durumuna karşı teyakkuzda bekliyor.