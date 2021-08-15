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Türkeli açıklarında bir kadın cesedi bulundu
Sinop’un Türkeli ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir kadın cesedine rastlandı.
Asayiş 15.08.2021, 14:49
Sinop’un Türkeli ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir kadın cesedine rastlandı.
İlçenin 10 mil açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemide ekipler tarafından fark edilen ceset, Türkeli Limanına getirildi.
Limandan ekipler tarafından Türkeli Devlet Hastanesine getirilmesinin ardından ceset morga kaldırıldı.Cesedin kimliğinin tespiti için Bozkurt ve Ayancık ilçelerinde selden kayıp olarak bildirilen şahısların fotoğrafları istendi.