Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında sürtünme

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak 2021 tarihinde saat 10.03'te Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapıldı. 4 Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularından çıkartıldı.

Türk Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denizlerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu vurgulandı.