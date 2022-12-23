Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada Fincancı’nın, iddianamedeki suçtan cezalandırılması talep edildi. Cumhuriyet savcısı ayrıca Fincancı’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.