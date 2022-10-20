Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, 20.10.2022 tarihinde terör örgütü PKK/YPG’nin sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi kapsamında ’Terör örgütü propagandası yapmak’ ve 5237 yılı Türk Ceza Kanununun 301/2. maddesi kapsamında ’Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.