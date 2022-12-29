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Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluk halinin devamına karar ve
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Asayiş 29.12.2022, 16:11
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.