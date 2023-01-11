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Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın duruşması, kararın açıklanması için
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın duruşması, kararın açıklanması için saat 13.30’a ertelendi.
Asayiş 11.01.2023, 12:51
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın duruşması, kararın açıklanması için saat 13.30’a ertelendi.