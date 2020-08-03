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Türk Silahlı Kuvvetleri bağlısı fırkateynler ve görevli personel Orta Akdeniz’de eğitim yaptı
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, TÜRK DENİZ GÖREV GRUBU'NUN FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTA AKDENİZ'DE GÖREV YAPAN FIRKATEYNLERİN, FIRKATEYNLERDE KONUŞLU HELİKOPTER VE TİM PERSONELLERİNİN 26-30 TEMMUZ'DA ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ BİLDİRDİ.
Asayiş 03.08.2020, 10:45
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu’nun faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz’de görev yapan fırkateynlerin, fırkateynlerde konuşlu helikopter ve tim personellerinin 26-30 Temmuz’da çeşitli eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Orta Akdeniz’de görev yapan Türk fırkateynleri ile fırkateynlerde konuşlu helikopterlerin, Sualtı Taarruz (SAT), Sualtı Savunma (SAS) ve Amfibi Hücum Timi personelinin, 26-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini açıkladı.
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