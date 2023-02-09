Türk polisi 83 saat sonra enkaz altından bir çocuk ve annesini çıkardı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, enkaz altından bir anne ve çocuğu 83 saat sonra sağ olarak çıkardı.

Adıyaman’da enkaz altında kalan bir anne ve çocuğu sağ olarak çıkarıldı. EGM sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bomba uzmanı polislerin de aralarında bulunduğu arama-kurtarma ekibinin çalışmalarına yer verdi.