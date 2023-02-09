Türk Polis Teşkilatı’nın hassas burunları deprem bölgesinde

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün özel eğitimli arama köpeği “Hermes”, depremin ilk anlarından itibaren deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Arama Kurtarma ekiplerinin özel eğitimli arama köpeği Hermes, depremin ilk anlarından itibaren bölgede çalışmalara devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda özel eğitimli arama köpeklerinin arama kurtarma faaliyetlerini ekipler ile beraber aralıksız sürdürdüğü görüntülere yer verdi.