banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti

Türk ordusunun seçkin birliği SAT komandolarının zorlu eğitimleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz (SAT) komandolarının, “Başarmadan dönmek yok” parolası ile yola çıktığı zorlu eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Asayiş 12.07.2022, 17:27
Türk ordusunun seçkin birliği SAT komandolarının zorlu eğitimleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz (SAT) komandolarının, “Başarmadan dönmek yok” parolası ile yola çıktığı zorlu eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı SAT komandolarının deniz fiziki kondisyon, yüzme ve dalış eğitimi görüntülerini paylaştı.

Türk ordusunun seçkin birimi olan SAT komandolarının nefes kesen eğitim görüntülerini şu mesajla yayınladı:

“Seçkin, güçlü, korkusuz. ‘Başarmadan dönmek yok’ parolası ile verilecek her türlü göreve hazır olan seçkin birliğimiz SAT Komandolarının deniz fiziki kondisyon, yüzme ve dalış eğitimlerinden görüntüler.”

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu