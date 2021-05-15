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MUTLU BAYRAMLAR!

Türk ordusundan İdlib’deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım

İdlib’de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli bölgede ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Asayiş 15.05.2021, 13:27
Türk ordusundan İdlib’deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım

İdlib’de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli bölgede ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Bahar Kalkanı bölgesinde kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, İdlib’deki yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türk askeri, bölgede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.
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