Türk lirasını klozete atan fenomen hakkında 7 buçuk yıl hapis talebi

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakkında Türk lirasını klozete attığı gerekçesiyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarından toplamda 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

’Mika Can Raun’ lakabıyla tanınan Mikail Can Kurnaz isimli sosyal medya fenomeninin 21 Ekim tarihinde 100 TL’yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı. Mikail Can Kurnaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kurnaz’ın müzik eşliğinde elindeki 100 TL’lik banknotu önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve eline aldığı 100 TL’lik banknotu klozete doğru atıp sifona bastığı anlatıldı. Bu anları çektiği videoda ise, "100 TL’yi niye attın, üstüne bastın diyenler için aşkom, yani insanlar Avrupa’da derelere, çeşmelere atıyor, bir şey olmuyor. Ben ülkemizin kanalizasyonuna 100 lira kazandırdım suç mu?” şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.

‘Takipçilerim ile etkileşim kurmak için bu paylaşımı yaptım”

Şüpheli savunmasında, görüntülerin kendisine ait olduğunu, 100 TL’lik banknotu tuvalete atmayıp yere bıraktığını, takipçileri ile etkileşim kurmak için böyle bir paylaşım yaptığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. İddianamede, şüpheli Mikail Can Kurnaz’ın Atatürk’ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk Bayrağı’na yönelik aşağılama kastı ile hareket ettiği belirtildi.

7 buçuk yıla kadar hapis talebi

Savcılık, şüpheli Kurnaz’ın “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.