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Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 26 göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 26 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Asayiş 04.01.2021, 22:31
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Çanakkale açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 26 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3 Ocak Pazar günü saat 07.20’de bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salı içerisindeki 26 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.
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