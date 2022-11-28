Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 22 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28 botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 22 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.