Türk Hava Yolları, kapı arızalı diyerek yolcuların bir kısmını uçağa almadı

Diyarbakır’dan Ankara’ya gitmek isteyen yolcular, Türk Hava Yolları’nın, kapı arızası nedeniyle yolcuların yarısını uçağa almamasını şaşkınlıkla karşıladı. Mağdur olan yolcular, kalkan uçağın ardından bakakaldı.

Diyarbakır’dan Ankara’ya seferi planlanan THY 7141 numaralı uçak, saat 09.55’te kalkmaya yakın yolcuları kabinden içeri aldı. İddiaya göre, kapı arızasından kaynaklı yaklaşık 30 yolcu uçağa alınmadı. Uçak havalanırken kalan yolcular bakakaldı, yetkililer ise kalan yolcuların 17.00 uçağı için biletlerini değiştirdi.

THY yetkilileri, uçak kapılarında oluşan arızadan dolayı ağırlık olmaması için böyle bir uygulama yaptıklarını, kalan yolcuların biletlerinin akşam uçağı ile değiştirilerek mağduriyetlerinin giderildiğini dile getirdi.